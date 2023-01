Politik in Mönchengladbach Bonin wird als Beigeordneter aufhören

Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) und der Stadtrat müssen in diesem Jahr eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des Beigeordneten für Stadtplanung, Bauen, Verkehr und Umwelt suchen. Auch der Posten des Stadtdirektors, also des direkten Stellvertreters des Oberbürgermeisters als Chef der Stadtverwaltung, wird frei. Denn Gregor Bonin (CDU), seit 2015 Beigeordneter und seit 2018 Stadtdirektor in Mönchengladbach, wird wohl nicht wiedergewählt und damit etwas früher in den Ruhestand treten.