Laufspektakel im Nordpark : Planungen für Run & Fun laufen weiter

Mönchengladbach An eine Großveranstaltung mit 5000 Teilnehmern zu denken, klingt derzeit etwas surreal. Aber der Firmenlauf „Santander Run & Fun“ soll erst am 14. September starten. Wegen der langen Frist bis dahin sammeln die Veranstalter trotzdem weiter Anmeldungen.

Sollte der Start im September erfolgen, soll nicht nur das Laufen, sondern auch die Anreise der Teilnehmer umweltfreundlich sein. Zumindest will Hilgers für die vielen mit Kraftfahrzeugen zurückgelegten Kilometer in diesem Jahr einen Ausgleich schaffen. Der Lauf in Mönchengladbach und ein zweiter in Krefeld verursachen einen CO 2 - Ausstoß von etwa 110 Tonnen, hat sich Organisatorin Josie Hilgers von Experten ausrechnen lassen. Zur Kompensation soll ein fünfstelliger Betrag gestiftet werden, mit dem beispielsweise Baumpflanzprojekte finanziert werden.