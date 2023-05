Stadtplanung in Mönchengladbach So soll der Adenauerplatz umgebaut werden

Wer im Gründerzeitviertel wohnt, hat gleich mehrere Vorteile: Er oder sie ist umgeben von historischen Gebäuden, was für eine besondere Atmosphäre sorgt. In der Nachbarschaft leben viele Gleichgesinnte. Das Viertel gilt als „cool“, und wird es bald noch mehr sein. Ein Grund ist die neue Zentralbibliothek, die am 2. Juni nach aufwändigem Umbau und Erweiterung eröffnet wird. Sie ist nicht nur ästhetisch ein Gewinn, weil eine gelungene Mischung aus Altem und Neuem, sondern bietet im Inneren spannende Konzepte und modernste Technik. Und gleich nebenan soll mit dem neuen Adenauerplatz, so das Versprechen der städtischen Planer, die nächste Attraktivität folgen.