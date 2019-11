Vortrag beim Wissenschaftlichen Verein : Planer erklärt die Schönheiten Mönchengladbachs

Mönchengladbach Der Landschaftsarchitekt Taco de Marie hat sich auf die Suche nach Mönchengladbachs DNA begeben.

Landschaftsarchitekt Taco de Marie hat auf Einladung des Wissenschaftlichen Vereins im Haus Erholung gestützt mit vielen Fotografien, Plänen und Zeichnungen über seine Ergebnisse und Erkenntnisse zur Stadtentwicklung berichtet. In den Niederlanden ist de Marie geboren, seit 25 Jahren lebt er in Deutschland, seit gut fünf Jahren arbeitet er als Stadtgestalter im Fachbereich Stadtentwicklung und Planung. Sein Ziel ist es, „mit der Architektur Räume zu schaffen, in denen Menschen sich wohlfühlen“.

Mönchengladbach ist eine Stadt, die sich entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Vorgaben des Masterplans mg 3.0. Taco de Marie zeigte in seinem kurzweiligen Vortrag Mönchengladbachs Schönheiten und identitätsstiftenden Merkmale auf. „Die Stadt braucht sich nicht hinter dem Museum, dem Minto und Borussia zu verstecken“, so de Marie. Aber, so fragte der Landschaftsarchitekt, womit kann und will sich eine Stadt identifizieren? Mönchengladbach habe schöne Plätze, Straßen und Häuser. De Marie zeigte Bilder der Gasthausstraße, der Kyffhäuserstraße und der Waldhausenerstraße, die sich eine neue Identität gegeben habe. Immer sollte die Devise gelten: „Bewahren ist wichtiger als abreißen.“ Anhand von Karten belegte de Marie, dass Mönchengladbach die höchste Durchschnittstemperatur und meisten Sonnenstunden in Deutschland habe. Gute Voraussetzungen also für ein gutes Wohnen.