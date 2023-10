Stadtplanung in Mönchengladbach Das sind die Ideen für die Innenstadt von Rheydt

Die Zukunft von Rheydt beschäftigt viele Menschen. Das war am Dienstagabend (24. Oktober) im Theater zu sehen: Rund 200 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung von Citymanagement und Stadt gefolgt, um „Visionen und Traumbilder für das Rheydt von morgen“ präsentiert zu bekommen. Darunter einiges Spektakuläres. Mehr Grün, weniger Verkehr, Gebäude, wo heute noch Parkplätze oder ungenutzte Freiflächen sind. Vom „Riesenandrang überrascht“ musste Quartiersmanager Markus Offermann als Moderator den Beginn der „Aufführung“ nach hinten verschieben. Was sich gut traf, denn Oberbürgermeister Felix Heinrichs verspätete sich um einige Minuten. Er begrüßte das Publikum und versicherte, dass es zunächst Ideen seien. Nichts müsse so kommen, „aber alles kann so kommen“, sofern man gemeinsam den Weg gehen wolle.