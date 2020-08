Stadtplanung in Mönchengladbach : Mehr Wasser und weniger Autos im Geropark

Mönchengladbach Wenn das Areal zu Füßen des Münsters umgestaltet ist, sind Großveranstaltungen dort wohl passé. Aber es wird attraktiver für alltägliche Nutzung.

Der Geroplatz hat schon viel erlebt: Kirmes, Biermeilen und jede Menge prinzipiell automobiles, aber meist parkendes Blech. Geht es nach den Entwürfen, die Michael Kaschke vom Hamburger Landschaftsarchitekturbüro WES am Dienstag an der alten Stadtmauer vorstellte, wird der Platz ab 2022 eine neue Erfahrung machen: wie es ist, ein See zu sein. Zumindest in einen Teil der jetzt noch von Autos beparkten Fläche zu Füßen des Münsters soll der Teich des Geroparks dann hineinragen.