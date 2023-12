Ehemaliger Spielplatz in Mönchengladbach Keine Mountainbike-Strecke an der Hardter Straße

Der ehemalige Spielplatz an der Hardter Straße liegt brach. Zumindest gibt es auf der mehr als 6000 Quadratmeter großen Fläche keine Spielgeräte, nur ein paar Bänke, Bäume und Hügel. Wie kann die Anlage reaktiviert werden, und wäre eine Mountainbike-Strecke denkbar? Mit dieser Frage hat sich die Stadtverwaltung auf Antrag der CDU, der in der Bezirksvertretung West Unterstützung von allen Parteien erhalten hat, beschäftigt. Das Ergebnis ist in der jüngsten Sitzung vorgestellt worden.