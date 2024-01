Ehemaliger „Lost Place“ in Mönchengladbach So geht es nach dem Abriss der Britensiedlung weiter

Straße Eine Besonderheit bei diesem Plan sind die Lilienthalstraße und die Hugo-Eckener-Straße, an denen einst die Britenhäuser standen. Die Hugo-Eckener-Straße war rein rechtlich immer eine Privatfläche, war also nie gewidmet und gehörte nicht zum öffentlichen Straßenraum. Dort kann also einfach gebaut werden. Die Lilienthalstraße ist hingegen gewidmet und muss in der Folge „eingezogen“ werden, damit sie der neuen Nutzung zugeführt werden kann. Deshalb ist in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) West über das „Einzugsverfahren“ des Teilstücks ab der Belgrader Straße bis Bauende abgestimmt worden. Dieser Abschnitt hat laut Stadt „keine Verkehrsbedeutung mehr“.