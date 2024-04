Europawahl 2024 in Mönchengladbach Die ersten Wahlplakate hängen schon

Fast hatte man vergessen, dass es sie gibt, plötzlich tauchten zum Start der Woche die ersten Wahlplakate im Stadtbild auf: Am Alten Markt werben SPD, CDU oder Volt für ihre Programme und Kandidaten, an der Theodor-Heuss-Straße, unweit ihrer Geschäftsstelle, und auf dem Bismarckplatz sind die Grünen mit Werbung vertreten. Auch andere Parteien werben an Ausfallstraßen und auf belebten Plätzen oder haben es noch vor. Der Anlass ist die Europawahl am 9. Juni.