Aktion in Mönchengladbach : Plätze sichern für Schreibfabrik

Mönchengladbach Der Starttermin der „jungen Schreibfabrik – digital“ verschiebt sich um eine Woche und beginnt am Samstag, 25. April. Somit können sich Interessierte noch anmelden.

Im Angebot sind fünf Online-Termine am 25. April, 2., 16., und 30. Mai sowie 13. Juni plus potenzielles Live-Kennenlernen, jeweils samstags von 10.15 Uhr bis 13.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 02161 256345 oder per E-Mail an service-bibliothek@moenchengladbach.de möglich.