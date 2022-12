Weihnachtsgeschichten neu vertont Noch Restplätze für Hörspielworkshop in Mönchengladbach

Das Hörspiel wird an folgenden Terminen produziert: Freitag, 16. Dezember, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 13 Uhr jeweils in der Stadtteilbibliothek Rheydt, Am Neumarkt 8. Der dritte Teil des Projekts findet am Sonntag, 18. Dezember, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr in den Studios von Radio 90.1 statt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für eine optimale Produktion eine Teilnahme an allen drei Terminen verpflichtend ist.