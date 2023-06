Reform trifft Krankenhäuser So organisiert sich die Kliniklandschaft in Mönchengladbach neu

Geldnot in den Krankenhäusern: Laut „Krankenhaus Rating Report“ von 2022 schreiben 60 Prozent der Kliniken in Deutschland rote Zahlen. Mit einem neuen Vergütungssystem will das Bundesgesundheitsministerium das Problem lösen. Hierzu soll das bisherige System der Fallpauschalen zum Teil durch sogenannte Vorhaltekosten ersetzt werden. Weiterhin sollen Kliniken nach ihrer jeweiligen Versorgungsstufe (Level) und nach Leistungsgruppen honoriert werden.