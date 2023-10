Areal in Mönchengladbach So geht es weiter am ehemaligen Dilthey-Gelände

Viel Brachland, ein bisschen Ackerfläche, asphaltierte Wege und ein paar Neubauten: Das ehemalige Dilthey-Gelände und das südöstlich angrenzende Areal zeigen bisher nur rudimentär an, was dort einmal sein soll. Denn in Zukunft soll es das Gewerbegebiet Hamburgring ergänzen und einen seichten Übergang zum Wohngebiet an der Broicher Straße darstellen. Die entsprechenden Bebauungs- und Flächennutzungspläne haben bereits politische Gremien durchlaufen. Und auch die Öffentlichkeit konnte sich äußern.