Poizei Mönchengladbach bittet um Hinweise Pkw-Aufbrecher stehlen Hebammen-Ausrüstung

Der größte Schaden entstand dabei der Halterin eines Fahrzeugs, das sie auf der Straße In de Kull geparkt hatte. Autoaufbrecher stahlen ihre teure Hebammen-Ausrüstung aus dem Pkw. Der Wert liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Geschädigte gab der Kriminalpolizei gegenüber an, das Auto am Dienstagabend gegen 23 Uhr an der Ecke Bökelstraße geparkt zu haben. Am nächsten Morgen gegen 7.40 Uhr stellte sie fest, dass jemand die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen hatte. Ähnliches berichtete ein Fahrzeughalter, der seinen Pkw am selben Abend auf der Martinstraße abgestellt hatte. Dort wurden zwei Taschen mit Sportbekleidung aus dem Auto gestohlen.