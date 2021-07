Auseinandersetzung in Mönchengladbach : Pizza-Flyer löst handfesten Streit aus

Mönchengladbach Ein Bote soll versucht haben, Werbung in einen Briefkasten zu werfen, obwohl dort der Hinweis stand „Reklame unerwünscht“. Daraufhin kam es zu der Auseinandersetzung.

Ein Streit um einen Pizza-Flyer ist am vergangenen Samstagabend in Rheydt eskaliert und endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Das teilte die Polizei am Montag mit. Polizisten waren gegen 19 Uhr zu einem Mietshaus gerufen worden. Dort schilderten ein 55-jähriger Geschädigter und weitere Zeugen den Beamten einen körperlichen Angriff und eine Sachbeschädigung durch einen Flyer-Verteiler.