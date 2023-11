Tickets, Datum, Vorverkauf Pop-Star Pink kommt nach Mönchengladbach in den Borussia-Park

Nun steht fest: Pink kommt bald nach Mönchengladbach. Am 21. Juli 2024 wird sie ein Konzert im Borussia-Park geben. Das teilte die Pressestelle des Stadions nun mit. Es wird das einzige Pink-Konzert 2024 in NRW sein. Ansonsten tritt der Pop-Star deutschlandweit kommendes Jahr nur in Leipzig und Stuttgart auf.