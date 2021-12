Pilotprojekt in Mönchengladbach : Zwei Abschlüsse in vier Jahren

Mönchengladbach Ein Pilotprojekt verbindet die kaufmännische Ausbildung mit einem Studium. Mönchengladbach ist einer von elf Orten in NRW, an denen es angeboten wird.

Mit Sia wird Neuland bei der Berufsausbildung beschritten. Die Auszubildenden zum Industriekaufmann betreiben in vier Jahren parallel zur Arbeit im Betrieb und zum Unterricht im Berufskolleg ein Studium an der Hochschule mit Bachelor-Abschluss. Der Clou dabei: Berufskolleg und Hochschule arbeiten Hand in Hand. Stoff, der im Berufskolleg unterrichtet wird, wird für das Studium an der Hochschule angerechnet. Der Lehrstoff der Hochschule wird vom Berufskolleg übernommen. „Damit werden Überschneidungen und Doppelungen vermieden“, erläuterte Ralph Bellartz, Projektkoordinator am Berufskolleg. „Der Vorteil für die Auszubildende, die zugleich Studierende sind, liegt auf der Hand: Nach vier Jahren haben sie neben der Berufsausbildung auch einen Bachelor-Abschluss.“ So müssten sich junge Menschen nach dem Schulabschluss nicht zwischen Ausbildung und Studium entscheiden: „Sie können es verbinden und herausfinden, was ihnen liegt“, so Bellartz. „Hier findet keine Entscheidung für den einen oder gegen den anderen Bildungsweg statt. Es gilt die Maxime: Studium trifft Berufsausbildung.“