Mönchengladbach : Physikanten machen Lust auf Wissenschaft

Mönchengladbach Der Initiativkreis Mönchengladbach hat eine spektakuläre und unterhaltsame Wissenschaftsshow in die Stadt geholt. Hunderte Grundschüler machten Experimente und waren begeistert.

Leandra ist schwer beeindruckt von der Show. Möchte sie jetzt Wissenschaftlerin werden? „Das ist gefährlich“, sagt die Grundschülerin und schüttelt den Kopf. Aber da hat sie sich von den Effekten ein wenig täuschen lassen. Gefährlich ist die Show der Physikanten nicht, aber spektakulär und eindrucksvoll. 450 Grundschulkinder gehen in der vollbesetzten Eickener Mehrzweckhalle mit, klatschen, jubeln, machen bei Experimenten auf der Bühne mit. Die Physikanten & Co, vom Initiativkreis Mönchengladbach in die Stadt geholt, bieten eine ganz besondere Wissensshow, die Spaß an den Naturwissenschaften vermittelt. „Ich hoffe, eure Köpfe qualmen hinterher vor Begeisterung“, sagt Schirmherr Sven Holtermann.