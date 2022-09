Ärger um neue Photovoltaikanlage : Wieso ein Mönchengladbacher monatelang keinen Solarstrom einspeisen durfte

Hans-Willi Schellekens durfte die Photovoltaikanlage auf seinem Dach lange nicht anschalten, weil ein passender Stromzähler fehlte. Auf den musste er lange warten. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Hans-Willi Schellekens hatte den Sommer über eine funktionstüchtige Photovoltaikanlage auf dem Dach. Nutzen durfte er sie aber nicht. Warum das so war und was die NEW zu der Situation sagt.