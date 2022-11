Zeitgeschichte Photo Vogel: Geschichte(n) in Bildern

Ein fotografischer Schatz wird geborgen: Der Fotograf Till Vogel, der viele Jahre im damaligen Geschäft seines Vaters Heinz mitarbeitete, hat einen großen Teil des Archivs der Firma „Photo Vogel“ vor der Vernichtung bewahrt; sein Bruder Jens arbeitet jetzt an der Sichtung und Archivierung vieler Tausend Negative. Es sind eindrucksvolle Motive, die über fast acht Jahrzehnte hinweg Mönchengladbacher Stadtgeschichte widerspiegeln und, eher unbeabsichtigt, bei Hochzeitsfotos, Porträts oder Gebäude-Abbildungen einen Einblick in die Mode, die Architektur und die Lebens- und Arbeitswelt in jenen turbulenten Zeiten geben. „Ich sortiere bereits seit einigen Monaten das für die Stadt und die Fotogeschichte historisch wichtige Material heraus und digitalisiere es, um es so zu erhalten. Das wird mich noch lange beschäftigen“, sagt Jens Vogel. Erste Ergebnisse sind bei der Ausstellung im Rathaus Abtei zu sehen: „Hier hat die Künstlerin Kathrin Tillmanns in ihrem Beitrag ,37 Frauen‘ eben 37 Frauenportraits aus den 1950-er Jahren aus unserem Archiv verwendet und im Rathaussaal ausgestellt, um, so die Idee, die ,Männerlastigkeit‘ in diesen Räumen zu ,brechen‘.“