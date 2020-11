Bei Schnee und Glätte in Mönchengladbach : 3000 Tonnen Streusalz für den Winterdienst

Mönchengladbach Die GEM und die Mags haben sich auf einen frostigen Winter vorbereitet. Aber auch Hauseigentümer sind verpflichtet, bei Schnee und Eis zu räumen und zu streuen.

Die Mags kümmert sich jenseits der Straßen um den Winterdienst: in Grünanlagen, auf den Spielplätzen und Friedhöfen, in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Die GEM wiederum ist für die Straßen zuständig. Die Hauptverkehrsstraßen wie die Aachener-, Krefelder-, Mülforter-, Garten- oder Roermonder Straße werden stets als erste geräumt und gestreut, dann die Nebenstraßen.

Aber auch Grundstückseigentümer müssen dafür sorgen, dass Gehwege geräumt und passierbar sind. Das gilt an Werktagen 7 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Grundsätzlich gilt: Schnee und Eis müssen in diesen Zeiten immer direkt nach Ende des Schneefalls oder nach Entstehen der Glätte beseitigt werden. Bei Glatteis gilt, mit abstumpfenden Stoffen wie Splitt oder Sand auf einer Breite von mindestens 1,50 Meter zu streuen, so dass zwei Personen problemlos aneinander vorbeigehen können. Geschieht dies nicht und ein Passant rutscht aus, trägt grundsätzlich der Eigentümer, vor dessen Grundstück der Unfall passiert ist, die Verantwortung. Dies gilt auch für Radwege und Haltebuchten für öffentliche Verkehrsmittel, für die ein gefahrloser Zu- und Abgang sichergestellt werden muss.