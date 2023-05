Pflegende Angehörige in Mönchengladbach In jedem vierten Fall pflegt die Tochter

Mönchengladbach · Die Pflege eines Angehörigen ist oftmals Frauensache. Am seltensten übernehmen Schwiegersöhne und Väter diese Aufgabe. Wie sich in Mönchengladbach die Pflegegrade verteilen, welche Leistungen in Anspruch genommen werden und was die Pflegeplanung vorsieht.

30.05.2023, 05:11 Uhr

Wie hilfebedürftig ein Mensch ist, wird über die Pflegegrade definiert, von denen es fünf gibt. Foto: dpa-tmn/Jana Bauch

Die Mutter, der Vater, die Oma oder der Nachbar: An der häuslichen Pflege eines Angehörigen, Bekannten oder Freundes beteiligen sich in Mönchengladbach rund 20.000 Personen. Diese Zahlen hat der Pflegestützpunkt der Stadt Mönchengladbach ermittelt. Zudem gibt es 14.000 pflegebedürftige Menschen, die zuhause gepflegt werden. Von diesen werden circa 13.000 von mindestens einer sogenannten „informellen Person“ unterstützt.