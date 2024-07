Awo-Pflegemesse in Mönchengladbach Von A wie Ambulante Pflege bis Z wie Zen-Meditation

Mit Wirbelsäulengymnastik und Zen-Meditation etwas für die eigene Gesundheit und das seelische Wohlbefinden tun; Fremdsprachen wie Englisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch oder Niederländisch erlernen; durch regelmäßiges Gedächtnistraining fit bleiben: Königs und seine Kollegen gaben einen Überblick über das gesamte Portfolio der Einrichtung. Auch Sitzgymnastik gehört zum Awo-Angebot. Wie eine solche Übungseinheit abläuft, demonstrierten die Teilnehmer in ihrem Stuhlkreis im Foyer. Wer im Umgang mit Smartphone und Tablet auf technische Herausforderungen stößt, erhält bei der Arbeiterwohlfahrt in Rheydt kostenlose Hilfe. „Dann suchen wir die Hilfesuchenden meistens zu Hause auf“, so Königs, der von einem Rentner berichtet, dessen Rechner mit Viren verseucht gewesen sei.