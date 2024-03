Notstand in Mönchengladbach Pflegekräfte fordern mehr Wertschätzung

Für die Mitarbeitenden der Sozial-Holding aus Mönchengladbach stehen die „Menschen im Mittelpunkt“. So lautet der Leitsatz des städtischen Unternehmens, in dem Pflege, Betreuung und Unterstützung vornehmlich älterer Menschen gebündelt ist. Jetzt stellten sich die Mitarbeitenden einmal selbst in den Mittelpunkt des Geschehens – nach dem Motto „Lasst die Altenpflege nicht zum Pflegefall werden!“ Bei einer Veranstaltung auf dem Rheydter Marktplatz machten Pflegekräfte der Sozial-Holding, aber auch anderen Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt auf sich aufmerksam.