Ehrenamtliche Hilfe in Mönchengladbach Neues Pflastermobil versorgt Bedürftige medizinisch

In Mönchengladbach sind rund 500 Betroffene auf solche niedrigschwelligen Angebote angewiesen. Langfristig möchte der Rotary-Club Mönchengladbach ein eigenes Pflastermobil anschaffen. „Dies kann auch ein älteres Modell sein. Ein alter Ford Transit zum Beispiel“, sagt Klein. Ab März wird das Pflastermobil dann die „neuralgischen Punkte“ in der Stadt ansteuern. „Das kann in Mönchengladbach hinter dem Bahnhof sein oder in Rheydt am Parkhaus an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Route werden wir zusammen mit der Diakonie erarbeiten. Der Fahrer wird von uns gestellt“, sagt Rotarier Harald Vergossen.