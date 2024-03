Pflanzprojekt zum Frühjahr Blumen und Hopfen für Gladbachs Altstadt

Dafür reichen die Blumenkübel natürlich nicht aus. Interessierten Anwohnern hat die Initiative auch gleich Pflanzen für ihre eigenen Balkonkästen zur Verfügung gestellt. Und in Absprache pflanzen sie noch Hopfensetzlinge, um Hausfassaden zu begrünen. Die Kletterpflanze passt thematisch zu den Gaststätten in der Altstadt und hat noch einige andere Vorteile. Hopfen wächst schnell, bis zu 30 Zentimeter pro Tag, und kann beispielsweise Regenrinnen als Rankhilfe nutzen. Und im Gegensatz zu manchen anderen Pflanzen greift Hopfen das Mauerwerk nicht an.