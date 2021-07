Falsche Polizisten rufen in Mönchengladbach an : Pfiffiger Senior (89) lässt Trickbetrüger abblitzen

Falsche Polizisten rufen in Mönchengladbach an

Mönchengladbach Die Täter suggerierten dem 89-Jährigen seine Tochter habe einen Unfall verursacht. Er müsse nun eine Kaution bezahlen, sonst drohe ein Gefängnisaufenthalt.

Mit ihrer Masche „Falscher Polizeibeamter" sind Betrüger am Donnerstag an einem aufmerksamen 89-jährigen Mönchengladbacher gescheitert.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Senior am Nachmittag gegen 16 Uhr in seiner Wohnung in Eicken einen Anruf erhalten. Eine fremde Frau gab sich dabei als seine Tochter aus. Sie erzählte ihm, dass sie einen Unfall gehabt habe und sie ihn jetzt den Hörer an die Polizei weitergeben werde.