Kolumne Denkanstoß aus Mönchengladbach 75 Jahre Grundgesetz – ein Meilenstein der Freiheit

Haben Sie den Termin notiert? Den im Mai? DAS Jubiläum?! In diesem Jahr wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Menschenwürde, Pressefreiheit, Asylrecht, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit – man könnte noch viel mehr sagen! Vor dem Hintergrund der grade erlebten Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat der Parlamentarische Rat 1949 eine Grundlage für Frieden und Freiheit in unserem Land geschaffen. Seit 75 Jahren leben wir in unserem Land mit diesen Grundrechten – eine ganze Reihe davon sind so wichtig, dass sie sogar „Ewigkeits“-Wert haben. Sie dürfen niemals geändert werden – zum Beispiel der 1. Artikel: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Daran, ob die Menschenwürde geschützt wird, muss sich alles messen lassen, was der Staat entscheidet – ob das Sterbehilfe, Bürgergeld oder die Unterbringung in Asylunterkünften betrifft. Ist das nicht großartig? Alle deutschen Landtage – bis auf Bayern – haben 1949 dieses Grundgesetz, das wir inzwischen auch Verfassung nennen, verabschiedet und sich damit eine Grundlage für einen Neuanfang gegeben. Ein Neuanfang, der ein Erfolgsmodell geworden ist. Das ist nicht immer so deutlich im täglichen Leben. Aber dass wir auf der Straße offen unsere politische Meinung äußern können, ohne weggeschleppt zu werden – das ist unsere Freiheit. Dass wir nicht Rechenschaft darüber ablegen müssen, woran wir glauben oder mit wem wir uns treffen – unsere Freiheit! Dass wir den Staat verklagen dürfen, wenn wir finden, dass er die Menschenwürde nicht im Blick hat – Freiheit! Dass niemand kontrolliert, was auf der Kanzel gepredigt wird – Freiheit! Dass wir Mitglied sein dürfen in politischen Parteien, ohne dass das Konsequenzen für uns hat – auch Freiheit.