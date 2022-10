Pfarrer aus Mönchengladbach : Christentum und der Antijudaismus

Mönchenglabdach Wie kommt es, dass Vorurteile gegenüber den Juden über Jahrhunderte lebendig blieben? Dieser Frage geht Pfarrer Hans-Ulrich Rosocha in seinem neuen Buch nach.

„Antijudaismus im Christentum“, so lautete die Forschungsaufgabe, der sich Pfarrer Hans-Ulrich Rosocha stellte. Während der Coronazeit, führte er im Verlauf seines Vortrags vor etwa 20 Gästen im Haus der Regionen aus, habe er ausreichend Zeit gefunden, sich intensiv mit dem Thema zu befassen und die Ergebnisse seiner Untersuchungen in Buchform festzuhalten. Rosocha, inzwischen im Ruhestand, bezieht sich dabei vor allem auf das „Lexikon der antisemitischen Klischees“ von Peter Waldbauer von 2007.

Seinen Vortrag gliederte Rosocha in Anlehnung an sein Buch in acht Kapitel. Das Thema „Antijudaismus im Christentum“ wurde chronologisch vom Mittelalter bis zur Nachkriegszeit behandelt. Ein Kapitel schildert die Haltung Martin Luthers zum Judentum. Es ist eine unheilvolle Kette von Vorurteilen gegenüber den Juden, die ihren Ursprung, so Rosocha, in Jesus‘ Tod hat. „Die Schuld an seinem Tod wurde dem jüdischen Volk angelastet.“ Folglich wurden sie als Feinde des Christentums betrachtet. Die ersten Pogrome gegen Juden fanden bereits im Mittelalter zur Zeit der Kreuzzüge statt.