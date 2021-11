Pfarrer aus Mönchengladbach : Peter Brischke geht nach 20 Jahren in den Ruhestand

Mönchengladbach Seit 2002 arbeitet der Pfarrer als Krankenhausseelsorger in Rheydt. Jetzt leitete er mit dem Reformations-Zentral Gottesdienst seinen letzte Messe in der Hauptkirche.

Pfarrer Peter Brischke wurde 2002 ins Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde in Rheydt gewählt. Seine Schwerpunkte waren der Predigtdienst und die Seelsorge sowie die Beratung. Er arbeitete als Seelsorger im Elisabeth Krankenhaus und in der LVR Klinik in Rheydt. „Wir Seelsorger sind schon ein besonderer Menschenschlag. Wir sind Grenzgänger. Wir haben immer sehr eng zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit war mir immer wichtig. Wenn ein Mensch in einer Notlage ist, dann ist es ihm unwichtig welcher Konfession man angehört“, sagt er. Viele Patienten und die Pflegenden seien ihm im Gedächtnis geblieben. „Ein Schwerpunkt war die Arbeit im Pränatal Zentrum. So eine Arbeit schweißt zusammen“.