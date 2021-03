Kolumne Denkanstoß : Lebenszeichen

Ein Sonnenaufgang in Großheide. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Der Lockdown begegnet an Ostern der Sonne der Gerechtigkeit, schreibt unser Autor. Der Sonnenaufgang wird im christlichen Verständnis zu einem Bild für den Auferstandenen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Blättler

„Mir geht es gut“ – so stand es in einer Kurznachricht. So ein Lebenszeichen wirkt beruhigend und manchmal sogar erlösend. Lange hat man nichts voneinander gehört und dann diese erfreuliche Mitteilung. In der Zeit der Pandemie sind uns viele Menschen aus dem Blick geraten. Wie abgetaucht sind sie und im gesellschaftlichen wie kirchlichen Leben kaum noch wahrnehmbar.

Eine Mitarbeiterin unserer offenen Jugendarbeit äußerte sich besorgt, dass es von Jugendlichen mit Problemen oftmals kein Lebenszeichen mehr gibt. Wie unsichtbar sind sie, und so stellt sich die bange Frage, ob und in welchem Zustand sie wieder auftauchen werden. Hinter uns liegt ein Jahr mit massiven Kontaktbeschränkungen, deren Folgen wir noch nicht abschätzen können. Viele Kinder und Jugendliche aller sozialer Milieus leiden genauso darunter wie alleinlebende, alte und kranke Mitmenschen. Mich bewegt die Frage, wie wir aus dieser Pandemie wieder auftauchen werden. Es braucht schon bald ermutigende Lebenszeichen, die ein Aufstehen aus der Pandemie andeuten.

Ob das Osterfest uns dabei helfen kann? Die Osterbotschaft speist sich ja aus Erfahrungen, die mit unseren jüngst gemachten Erfahrungen verwandt sind. Die Botschaft von Ostern spricht buchstäblich davon, wie wieder Licht ins Dunkel kommt. Im Dunkeln sieht man die und den anderen nicht und übersieht leider oftmals auch die Lebenszeichen, die von ihr oder ihm ausgehen. Leben braucht nun einmal Licht zur Orientierung. Von daher haben Christen Ostern schon in alter Zeit der aufgehenden Sonne entgegen gefeiert. So ein Sonnenaufgang ist faszinierend. Die Sonne gibt Orientierung. Licht und Wärme kehren zurück – auch im Umgang miteinander. Wir sehen die Welt und die Menschen um uns herum wieder und erkennen, was miteinander alles möglich ist. Die Sonne weckt neue Lebenskräfte.

Der Aufgang der Sonne ist in vielen alten Religionen wie der Aufgang des göttlichen Lebens selbst. In der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel wird die Sonne zwar ihrer Gottheit beraubt und ziemlich degradiert. Der biblische Gott macht aus der Sonne ein Geschöpf, ein Gestirn, das er schlicht an den Himmel heftet wie eine Lampe. Und doch wird der Sonnenaufgang im christlichen Verständnis zu einem Bild für den Auferstandenen. Die Erfahrung der dunklen Nacht, der Lockdown von Lebensmöglichkeiten und der verheerende Abstand lebensnotwendiger Beziehungen begegnet an Ostern der „Sonne der Gerechtigkeit“.

Unsere Welt in ihrem derzeitigen Zustand braucht Menschen, die den Weckruf wahrnehmen. Menschen, die jeden Tag neu aufstehen wie der Auferstandene selbst. Jeder Sonnenaufgang ermutigt uns, einander Lebenszeichen zuzuspielen. An Ostern soll der Schatten des Todes wieder an Kraft verlieren. Es braucht dringend Zeichen eines gesunden Lebens inmitten einer von uns Menschen so geschundenen Schöpfung. Ostern ist eine Einladung, die Sonne der Gerechtigkeit im eigenen Leben deutlicher denn je aufscheinen zu lassen. Die grünen Palmzweige am Beginn der Karwoche sind übrigens wie kleine Lebenszeichen: Eine Kurznachricht des Glaubens und der Hoffnung.