Kolumne Denkanstoß : Konfirmieren wir alle in Corona-Zeiten

Die Konfirmanden aus der Gemeinde Rheydt-West werden am Sonntag in der evangelischen Hauptkirche konfirmiert. Foto: Olaf Nöller

Mönchengladbach Unser Autor hat so viel Angst gespürt in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie. Das Leben muss aber weitergehen – zwischen Leichtsinn und Panikattacke.

Von Olaf Nöller

Am Sonntag werden 15 Mädchen und Jungen aus Rheydt-West in der Ev. Hauptkirche konfirmiert. Leider müssen wir zwei Gottesdienste feiern, weil die derzeitigen Corona-Schutzbestimmungen es nicht anders zulassen. Ich war zunächst besorgt, aber die Gruppe teilte sich selbst ohne Palaver auf. Auch die Eltern waren hilfreich: „Dann ist es eben so“, sagte mir eine Mutter. Eine andere schrieb: „Sollte es coronabedingt nicht erlaubt sein, einen Gottesdienst zu feiern, haben wir das Vertrauen darauf, dass dennoch eine gute Lösung für alle gefunden wird. Die letzten Monate haben uns gelehrt, dankbar und zufrieden mit den kleinsten Dingen zu sein, und dass es kein Weltuntergang ist, wenn lang und groß geplante Aktionen, Treffen und Events nicht stattfinden können. Machen wir das Beste daraus!“

Und nun stecke ich in der Predigtvorbereitung. Was soll ich jungen Menschen, die sich mit Grundfragen des Lebens und Glaubens, mit der Bibel mit unserer evangelischen Tradition beschäftigt haben, mit auf ihren Weg geben? Im Zentrum meiner Ansprache steht die „Jahreslosung“, jenes Wort aus Markus 9, wo der Vater des kranken Kindes Jesus ins Gesicht schreit: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Im Hinterkopf habe ich aber auch die „Eiserne Ration 2020“. Das sind jene Texte in geprägter Sprache, von denen die Jugendleiterin und ich uns erhoffen, dass die Konfirmierten sie im Lebensgepäck mit sich tragen. Mitunter fangen sie an zu sprechen – vielleicht wenn guter Rat teuer ist oder einem etwas die Sprache verschlägt?

Dazu gehört immer noch der 23. Psalm – der „HERR ist mein Hirte“. Den haben schon Generationen gelernt. Dabei sind aber auch die zehn (An)Gebote der Freiheit, die Gott uns macht, damit wir unser Leben nicht verfehlen. Unverzichtbar ist ebenfalls das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Gottes Liebeshandeln beschreibt und auf dessen Grundlage Christen getauft werden. Dazu kommt noch eine kleine Auswahl von Bibelworten, die ebenfalls Vertrauen wecken und Orientierung geben sollen. So wie wir heute ohne „Navi“ nicht durch eine fremde Großstadt fahren, so soll auch der eigene „Konfirmationsdenkspruch“ immer wieder zu Rate gezogen werden. Wohl denen, die ihn abrufen können!

Dabei kommt es mir so vor, als sei vieles vom „Lernstoff“, noch einmal neu beglaubigt worden durch die Lebensumstände, in die uns das Coronavirus im Frühjahr gestürzt hat. Der „Vorstellungsgottesdienst“, den die „Konfis“, für den 22. März vorbereitet hatten, er fiel kurzerhand aus! Wir begriffen, dass unser oft so durchorganisiertes Leben nicht wirklich planbar ist! Leben ist und bleibt unberechenbar und auch im hohen Maß ungesichert! Wir schweben in Gefahren und der eigene Weg ist auch kein „Wunschkonzert“, sondern das Leben will von uns angenommen und bejaht sein – notfalls unter schwierigen Umständen.

Eine weitere „Lehre“ der Corona-Krise ist, dass jeder und jede Einzelne neu in die Verantwortung gerufen ist. Meine mir von Gott zugesprochene Freiheit, die ich leben darf, sie endet dort, wo die Freiheit des anderen Menschen eingeschränkt oder auch gefährdet ist. Das klingt selbstverständlich und ist oft schwer zu leben. Wir pochen heute so gerne auf unsere individuelle Freiheit und haben zu wenig trainiert, auch von Interessen der Gemeinschaft her zu denken und zu handeln. Covid-19 verlangt aber von allen, sich freiwillig zu beschränken, Verzicht zu leisten, damit seine Ausbreitung gebremst wird.

Und ist die Pandemie nicht auch eine Einladung sich im Gottvertrauen zu üben? Ich habe so viel Angst gespürt in den letzten Monaten. So wie einige das Virus als harmlos und sogar als „erfunden“ abtun und auf Ignoranz schalten, so lassen sich andere davon beherrschen und würden sich am liebten zu Hause verbarrikadieren. Das Leben muss aber weitergehen – zwischen Leichtsinn und Panikattacke. Könnte es nicht „normal“ sein, dass neben dem Griff zur Gesichtsmaske beim Verlassen des Hauses auch die Selbstaufforderung gehört: „Befiehl dem HERR deine Wege und hoffe auch ihn, er wird’s wohl machen!“ (Psalm 37,5)? Dann wäre für Leib und Seele gesorgt.