Kolumne Denkanstoß : Waldsterben 2.0

Mönchengladbach Lasst uns Apfelbäumchen pflanzen als Zeichen der Hoffnung, schreibt unser Autor.

Nachdem ich vor einigen Tagen mit meiner Familie aus dem Urlaub zurückgekehrt war, fuhr ich mit meinem jüngsten Sohn Jakob mit dem Fahrrad in den Wickrather Wald. Während der Fahrt fiel uns auf: Viele Fichten im Wald, ja sogar in manchen Gärten, haben ihre ganzen Nadeln verloren. Wir waren sehr erschrocken. Vor dem Urlaub sah es noch nicht so dramatisch aus. Aber jetzt stehen viele tote Gerippe von Fichten traurig in der Gegend herum. Sie sind Opfer geworden des Klimawandels mit der großen Trockenheit im vergangenen und in diesem Jahr. Das Schlimme ist, dass jetzt auch die Laubbäume anfangen zu leiden. Wenn so heiße Sommer, wie zuletzt, die Regel werden, bekommen wir ein riesiges Problem. Dann werden nicht nur einzelne Bäume absterben, sondern ganze Wälder, was wiederum fatale Auswirkungen für unser Klima hat.