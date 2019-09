Interview mit Pfarrer Manfred Riethdorf : „Gott hat es gut mit mir gemeint“

Pfarrer Manfred Riethdorf ist stadtbekannt und beliebt: Sein Religionsunterricht war legendär, viele Mönchengladbacher hat er getauft oder getraut. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Pfarrer Manfred Riethdorf spricht vor seinem Goldenen Priesterjubiläum über unterhaltsame Zeugnisse eines langen Lebens in der Öffentlichkeit als Pfarrer, Lehrer und Zauberer. Zwischendurch klingelt immer mal wieder das Handy – der Klingelton: Glockengeläut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Denisa Richters und Angela Rietdorf

Sie sind seit 50 Jahren Priester und seit 40 Jahren Pfarrer in der Gemeinde St. Marien in Rheydt. Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?

Riethdorf Mein erster Arbeitstag in St. Marien? Da wird die Erinnerung etwas überlagert vom Tag der Priesterweihe, die ich ja auch in St. Marien feiern durfte. Mein erster Arbeitstag war wohl an einem Sonntag und ich habe mich in St. Marien sehr heimisch gefühlt, weil der Tag der Priesterweihe noch einmal sehr lebendig wurde. In der gleichen Kirche geweiht zu sein, in der man später als Pfarrer Dienst tut, das ist schon eine glückliche und unerwartete Fügung.

Sie sind tatsächlich in St. Marien zum Priester geweiht worden? Das ist ungewöhnlich.

Der kleine Manfred Weihnachten 1950: die Hände gefaltet, der Blick gen Himmel. Ein Hinweis? Foto: Bauch, Jana (jaba)

Riethdorf Ja, es gab nur einen kurzen Zeitraum, in dem Priesterweihen in Gemeindekirchen stattfanden. Üblicherweise werden Priester im Aachener Dom geweiht. Ich weiß eigentlich nur von unserem Jahrgang 1969, der die Priesterweihe in anderen Kirchen feierte.

Hatten Sie damals schon eine Beziehung zur Kirche St. Marien?

Riethdorf Nein, ich bin gebürtiger Viersener und früher mit meiner Mutter dort zur Kirche gegangen. Später war ich Messdiener in St. Albertus in Mönchengladbach. Der dortige Messdiener-Kaplan war Karl Reger, der mich sehr geprägt hat und mit dem ich heute noch befreundet bin. Er ist später Weihbischof geworden und wird am Sonntag beim Festgottesdienst zum Goldenen Priesterjubiläum die Festpredigt halten, worüber ich mich sehr freue.

Die Priesterweihe durch Bischof Johannes Pohlschneider am 20. September 1969 in St. Marien. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Warum haben Sie sich entschlossen, Priester zu werden?

Riethdorf Ich habe mich schon früh mit der Idee beschäftigt und schon in St. Albertus den Pastor gefragt, wie lange man Theologie studiert. Es gab viele Bausteine für diese Entscheidung. Ich habe viele überzeugende Priester erlebt und hatte einen großartigen Religionslehrer am Huma. Wenn ich nicht Priester geworden wäre, hätte ich das Gefühl gehabt, nicht ich selbst zu sein.

Sie haben sich damit auch für ein Lebensmodell ohne Familie entschieden.

Riethdorf Ja, der Zölibat ist sicher keine Notwendigkeit für den Priesterdienst, es war ja auch 1000 Jahre lang anders, aber der Verzicht auf Familie hält den Raum frei, um anderen Menschen mit Offenheit zu begegnen. Es tut gut, diese Offenheit für den Dienst am Evangelium zu haben, und die Freude am Evangelium weiterzureichen, ist erfüllend und beglückend. Gott hat es gut mit mir gemeint.

Als Pfarrer begleiten Sie sehr schöne Momente wie Taufen und Trauungen. Was ist für Sie dabei besonders wichtig?

Riethorf mit seinen Eltern: die Mutter katholisch, der Vater evangelisch, ließ sich erst später vom Sohn katholisch taufen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Riethdorf Als Pfarrer gestaltet man Wendepunkte im Leben der Menschen mit. Mir ist es wichtig, es wirklich schön zu machen, wenn es darum geht, die Liebe von zwei Menschen zu besiegeln oder einen einmaligen Menschen zu taufen. Neues Leben ist immer mit Staunen und Wundern verbunden.

Sie taufen auch Erwachsene. Wie alt war Ihr ältester Täufling?

Riethdorf Erwachsenentaufen finde ich sehr bewegend. Mein ältester Täufling war wahrscheinlich mein eigener Vater. Ich bin ein ökumenisches Kind. Mein Vater war evangelisch und ging in Viersen auch immer in die evangelische Kirche, während meine Mutter und ich die Messe besuchten. Nachdem ich Priester geworden war, kam er häufig in den katholischen Gottesdienst und beschloss, überzutreten. Die Verantwortlichen in Aachen schlugen eine Taufe sub conditione vor, weil nicht klar war, nach welchem Ritus mein Vater in Berlin getauft worden war. Ich habe also meinen eigenen Vater getauft. Inzwischen erkennen die Kirchen in Deutschland gegenseitig die Taufe an.

Pfarrer Manfred Riethorf, wie ihn sein guter Freund, RP-Karikaturist Nik Ebert, sieht. Titel: „Der gute Hirte“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Sie haben sich als ökumenisches Kind bezeichnet. Was bedeutet Ihnen die Ökumene?

Riethdorf Ich trage die Ökumene in mir. Eine Kirche der Spaltung ist unglaubwürdig und wird dem Evangelium nicht gerecht. Es ist sehr schön, dass die Ökumene in Mönchengladbach so lebendig und intensiv ist. Ich habe auch alle evangelischen Pfarrer zu meinem Priesterjubiläum eingeladen. Das Jubiläum soll der Anlass zu einem freudigen Fest sein.

Info Das ist Pfarrer Manfred Riethdorf Geboren Manfred Riethdorf wurde am 2. April 1944 in Viersen geboren. Studium an den Universitäten in Bonn, München, Tübingen Beruf Studienrat und Pfarrer Goldenes Priesterjubiläum Am Sonntag, 22. September, wird ab 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in St. Marien Rheydt gefeiert. Der ehemalige Kaplan, Weihbischof em. Karl Reger, hält die Festrede.

Das gemeinsame Abendmahl ist noch immer ein umstrittener Punkt.

Riethdorf Diese Trennung muss ein steter Stachel in unserem Fleisch sein. Wir dürfen uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Ich bin mit meinen Schüler oft nach Taizé gefahren. Das war immer eine ganz besondere ökumenische Erfahrung und mir ist der Aufruf von Frère Roger Schütz im Gedächtnis geblieben: „Habe Leidenschaft für die Einheit des Leibes Christi in der Kirche.“

Sie waren auch 30 Jahre lang Lehrer am Gymnasium am Geroweiher. Ihr Religionsunterricht ist legendär. Was war Ihr Geheimrezept?

Riethdorf Ich hatte immer Freude am Unterrichten und an den Schülern. Die Schüler haben auch mich geprägt. Ich habe mich bemüht, nicht binnentheologisch zu sprechen, aber die intellektuelle Redlichkeit des Glaubens zu vermitteln. Als Christen müssen wir den Verstand nicht ausklammern. Ich bin jeden Tag gern in die Schule gegangen. Das lag auch an dem tollen Kollegium.

Haben Sie Ihre Schüler auch durch Zaubertricks bei der Stange gehalten?

Riethdorf Nein, im Unterricht habe ich nie gezaubert. (lacht) Dazu mussten die Schüler erst einmal ihre Reifeprüfung ablegen. Ich habe bei den Abiturfeiern gezaubert.

Warum zaubern Sie gern?

Riethdorf Mit Zaubertricks kann man die Menschen zum Staunen bringen. Der Trick ist mir nicht so wichtig, die Beziehung zu den Menschen ist wichtig.

Wenn man mit Ihnen durch die Stadt geht, muss man viel Zeit einplanen. Auf Schritt und Tritt treffen Sie Leute, die Sie kennen und voller Sympathie begrüßen.

Riethdorf (lacht) Ja, die Gladbacher Sesshaftigkeit ist gut für Beziehungen.

In den vergangenen 40 Jahren hat sich dennoch in der Stadt und in den Gemeinden manches verändert. Was sind aus Ihrer Perspektive die größten Unterschiede?

Riethdorf In der Kirche sicher die Zusammenlegung der Gemeinden. Früher hatte jede Kirche einen Pastor, heute kümmert sich in St. Marien ein Pastoralteam unter der Leitung von Pfarrer Klaus Hurtz um drei Kirchen mit ihren Gemeinden. Die Stadt war früher homogener, heute ist sie bunter geworden. Es sind andere Kulturen, Hautfarben und Religionen dazu gekommen. Als Kirche ist es unsere Aufgabe, die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz zu stärken. Als Christen bringen wir den Gedanken der Geschwisterlichkeit ein. Gott ist der Vater aller Menschen. Unser Engagement ist begründet im Gottesglauben. Der Humanismus allein schöpft nicht aus allen Kraftquellen und kann auch in Intoleranz umschlagen. Wir wollen als Kirche für die Buntheit einstehen.

Die Säkularisierung nimmt zu. Kommen Sie oft mit Menschen ins Gespräch, die aus der Kirche austreten wollen? Was sagen Sie Ihnen?

Riethdorf Ich werbe für die Kirche. Ich bin überzeugt von der Sinnhaftigkeit des Gottesglaubens, der sich konkretisiert in Erfahrungen von Kirche und Gemeinde. Für Christen ist Gott kein Neutrum, sondern Mensch geworden. Ich finde ihn auch im anderen Menschen.

Ihr Goldenes Priesterjubiläum ist Anlass für eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Feiern. Es gab auch schon Überraschungen.

Riethdorf Ja, als ich aus dem Urlaub wiederkam, hingen große Fahnen mit einer Karikatur von Nik Ebert vor St. Marien. Das war wirklich eine Überraschung, die sich Klaus Hurtz ausgedacht hat. Auch die ganze wunderbare Veranstaltungsreihe „Goldene Brücken bauen zum Du“ nimmt das Jubiläum zum Anlass. Auch das Fest wird von einem Organisationsteam vorbereitet. Ich muss mich um nichts kümmern.

Sie sind seit 40 Jahren Pfarrer. Ist jetzt Schluss?