Denkanstoß Mönchengladbach : Wo der Ostergruß helfen kann

Mönchengladbach Unser Autor geht auf die Wichtigkeit des Ostergrußes ein – er kann in der aktuell schwierigen Phase bei sozialen Kontakten, aber auch in der Beziehung zu Gott helfen.

An unseren Kommunikationsmöglichkeiten kann es nicht liegen, es gibt derer so viele, dass sie manchmal mehr als Fluch denn als Segen erscheinen. Im Dauerstress unzähliger SMS und E-Mails, im permanenten Ruf von Telefon und Handy, in stundenlangen Videoschaltungen und Skype-Sitzungen droht Wesentliches oft unterzugehen. Deshalb gilt es, dem Rat der Redewendung zu folgen und sich in einer stillen Stunde vor Augen zu führen, wer einem alles an Verwandten, Freunden, Weggefährten aus dem Sinn geraten ist. Wir stehen in der Fastenzeit; vielleicht kann hier ein ganz traditionelles Kommunikationsmittel helfen, die Löcher in den Beziehungsnetzen zu flicken. Ich denke an den guten alten Ostergruß! In Hinblick auf das große Fest im Winter hat er immer ein eher stiefmütterliches Dasein geführt, doch gibt es gerade jetzt gute Gründe, dies zu ändern! Denn wie viel Hoffnung, wie viel Lebensfreude, wie viel Frühlingsschwung verbinden sich mit dem Osterfest! Und wer von uns bräuchte von diesem Dreiklang heute nicht ganz viel? Wann immer uns Missstimmung und Leerlauf durch die Einschränkungen der Pandemie drohen, ein handschriftlicher Gruß wäre das beste Gegenmittel! Auf diese Weise nehmen wir unsere Lieben in den Blick, zeigen wir ihnen, dass sie uns weder aus den Augen noch aus dem Sinn geraten sind. Dann wird in ihnen und in uns jene Freude wachsen, die nur dort zu finden ist, wo Herzen aneinander denken und füreinander schlagen. Und das alles unter Corona-Bedingungen!