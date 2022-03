Prominente schreiben über Trauer : Ein Buch voll tröstlicher Worte

Auch Markus Lüpertz (l.) steuerte Trostworte für das Buch von Klaus Hurtz bei. 2006 übergab der Künstler seinen Bilderzyklus Totentanz der Gemeinde St. Franziskus. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Pfarrer Klaus Hutz hat den zweiten Band seiner Reihe „Trauer ersehnt Trost“ herausgegeben. Prominente aus Kultur, Wirtschaft und Politik haben die Texte beigesteuert. Ein Buch, das durch schwere Zeiten hilft. Was darin steht, wer mitgeschrieben hat und wo es zu kaufen ist.

Mönchengladbach Als Klaus Hurtz sein neues Buch „Trauer ersehnt Trost 2“ konzipierte, hoffte die Welt noch, dass es keinen Krieg in Europa geben werde. Die Hoffnung hat sich zerstört und Trost ist nun wichtiger denn je. In 34 Texten sprechen prominente Schriftsteller, Künstler, Unternehmer und Journalisten, aber auch die Mitglieder des Pastoralteams von St. Marien Rheydt dem Leser Trost zu.

„Der Trost ist ein unzuverlässiger Geselle. Er kommt nie wie bestellt ... Der Trost ist ein Künstler. Er schafft es, die Seele zu überraschen ...“, schreibt Helmut Dieser, Bischof des Bistums Aachen in einem Gedicht. Die Worte Diesers drücken aus, was dieses Buch ausmacht: Es geht Hurtz um Worte des Trostes für diejenigen, die um einen Verstorbenen trauern. Aber Trauer hat viele Gesichter. Nicht nur um Menschen trauert der Mensch, auch um verpasste Chancen, um veränderte Lebensumstände oder um den Verlust seines Jobs. Auch sie finden in dem Buch Trost.

Die Texte sind von Personen geschrieben, die sich mit Worten auskennen. Die Schriftsteller Willi Fährmann, Rebeca Gablé und Ulla Hahn haben Texte beigesteuert. Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, und RP-Ehrenherausgeberin Esther Betz, WDR-Intendant Tom Buhrow und Steffen Seibert, ehemaliger Regierungssprecher, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist vertreten, der Künstler Markus Lüpertz und die Unternehmerin Christiane Underberg.

So verschieden wie diese Menschen, so verschieden sind die Worte, die sie finden und die Art, sie niederzuschreiben. Fast jeder Text wird in der handschriftlichen Version seines Verfassers gezeigt. „Gott mit Schmerz zurückgegeben, was er uns zur Liebe gab“, schreibt Chocolatier Heinz-Richard Heinemann in großen geschwungenen Buchstaben. Wie eilig hingeschrieben sehen die Zeilen von Ulla Hahn aus. Den Psalm 122,1 „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.“ bettet sie pragmatisch zwischen die Zeilen „Lommer jonn! Wir werden erwartet.“

Schon der Anblick von Markus Lüpertz‘ Zeilen ist tröstlich. Der Künstler sieht den Tod in bunten Farben - nicht nur in seinem Bilderzyklus „Der Totentanz“, den er 2006 der Gemeinde St. Franziskus schenkte. Auch den Buchstaben seiner Trostworte gibt er Farbe und macht sie so zu einem Bild, das Lebensfreude ausstrahlt – auch wenn das Alter an einem nagt und man die Jugend trotz aller Bemühungen nicht festhalten kann.

Ob sie nun Trost in der Erinnerung an einen lieben Menschen finden wie die Autorin Burga Gripekoven, bei der Lektüre des Evangeliums wie Peter Hahne oder aber in Johannes Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ wie die Opernsängerin Edda Moser: Am Ende gilt für alle „Hebe Deine Augen empor und du wirst die Sterne sehen.“ Mit diesem tröstlichen Satz von Thomas Porwol, Subsidiar von St. Marien, endet das Buch.