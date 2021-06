Kolumne Denkanstoß : Nachruf auf einen verlorenen Kampf

Mönchengladbach Wer seinen Feind nicht besiegen kann, sollte sein Freund werden, schreibt unser Autor. So erging es ihm mit dem Löwenzahn in seinem Garten.

Viele Jahre haben wir miteinander gerungen, der Rasen war unsere Arena, mehr: unsere Kampfzone. Ein kundiger guter Freund (Friedhofsgärtner seines Zeichens) meinte: Vergiss es, du wirst ihn nicht los, seine Waffe: Pfahlwurzeln. Ein winziges übriggebliebenes Stück im Boden reicht und er kommt wieder. Ich habe ihm lange nicht geglaubt. Jetzt glaube ich ihm. Genauer: Seit der Geschichte mit den Bodendeckern: Wunderschön in allen Farben strahlte das saubere Beet mich an. Löwenzahnfrei, wie ich betone! Stundenlang habe ich die Wurzeln entfernt, es zumindest redlich versucht. Das Beet war befreit. Eine befreite Zone in meinem Garten! Hurra! Dann kamen Herbst und Winter und schließlich das Frühjahr. Sie ahnen: Löwenzahn beherrscht die Guerillataktik, gräbt sich ein, kommt über Nacht. Kleine grüne Männchen, die heimlich einsickern und die befreite Zone zurückerobern. Also nochmal der Versuch, ihm Herr zu werden. Und noch einmal. Und wieder. Irgendwann, der Garten ist groß, blieb mir nur die Kapitulation. Und ich erfuhr: Wunder geschehen! Nena hat recht.