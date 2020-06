Runder Geburtstag in Mönchengladbach : Das Navi Gottes wird 90

Johannes van der Vorst bei der Generalprobe für den 90. Geburtstag in der Klosterkirche Neuwerk. Foto: Alice Häuser

Mönchengladbach Johannes van der Vorst war als Pfarrer ein Spätberufener. Dafür macht er umso länger weiter. Obwohl er seit 25 Jahren in Ruhestand sein könnte, wirkt er weiterhin unterstützend in seiner Pfarre in Geistenbeck und an vielen anderen Stellen der Stadt. Seinen Geburtstag feiert er wegen Corona virtuell.

Von Horst Thoren

In sein Netz der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft sind schon Tausende gegangen. Johannes van der Vorst ist das, was Jesus seinen Jüngern als Auftrag mit auf den Weg gab: ein Menschenfischer. Wer ihn predigen hört, erfährt väterliche Liebe. Wer in Not ist, wird in den Arm genommen. Wer sprechen will, findet in ihm den Zuhörer und Ratgeber.

Der bald 90-jährige Priester (Geburtstag 25. Juni) lebt seine Berufung, der er vor 51 Jahren folgte. Dafür gab er auf, was bis dahin sein Leben bestimmte: Zunächst die Mitarbeit in der väterlichen Konfektionsschneiderei, später die Tätigkeit als qualifizierter Buchhalter. Das Priesteramt erreichte er über den zweiten Bildungsweg. Eine Fahrt mit dem Motorrad nach Rom gab wohl den entscheidende Impuls, sich in den Dienst der Kirche zu stellen. Dabei war ihm stets der Mensch wichtiger als die Institution. Wohl deshalb gehört Johannes van der Vorst bis heute zu den gefragtesten Wegbegleitern für Taufe, Hochzeit und Beerdigung. Dabei könnte er seit 25 Jahren Pensionär sein. Will er aber nicht: Er wirkt weiterhin unterstützend in seiner Pfarre Heilig Geist Geistenbeck. Er ist als Bezirkspräses Schützen-Pastor für die 38 Bruderschaften und Vereine in Mönchengladbach und Korschenbroich. Er hilft aus, wenn andere, deutlich jüngere Mitbrüder ihr Pensum nicht alleine schaffen.

So ehrt RP-Karikaturist Nik Ebert Johannes van der Vorst zu dessen 90. Geburtstag. Foto: Nik Ebert

Wie er das schafft? Mit Humor, mit Tatkraft und mit einer Energie, die er vermutlich von seiner Mutter geerbt hat, die fast 100 Jahre alt wurde und über Jahrzehnte seine Haushälterin war. Sein Leitspruch kommt aus dem Karneval, dem er als Spaßmacher natürlich eng verbunden ist: „De Hauptsach ess, et Hätz es jod, denn dorop kütt es an.“ Van der Vorst schaut dem Gegenüber ins Herz hinein, und er macht selbst mit großer Herzlichkeit viele kleine Wunder möglich. Und er kann sich begeistern – fürs Brauchtum, für Borussia Mönchengladbach und ab und an auch für ein gutes Essen und ein leckeres Bierchen.

Damals mussten sich die Brüder ein Motorrad teilen: Werner (l.) und Johannes van der Vorst. Foto: van der Vorst

Van der Vorst stammt aus Waldhausen, wurde in Neuwerk getauft, war Kaplan in Hardterbroich und über Jahrzehnte Pastor in Geistenbeck. Er fühlt sich der ganzen Stadt verbunden, hat auch außerhalb viele Fans. Er ist bekannt und beliebt bis hin nach Rom, wo er zuletzt im vergangenen November mit der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen auf Wallfahrt war und sogar am Hauptaltar des Petersdoms predigen durfte. Sein Predigtthema passt zu seinem Leben: Das Navi Gottes. Der Glaube, so ist van der Vorst überzeugt, weist uns den Weg.

Vor der Klosterkirche regnet es Goldenes Konfetti auf den Jubilar. Foto: Alice Häuser