Ausstellung in Mönchengladbach Wie die Selfies von vor 100 Jahren aussehen

Bei einem Italien-Aufenthalt entdeckte er ein Büchlein des deutsch-baltischen Philosophen Hermann Keyserling, darin offenbarte sich ein Autograf des Schriftstellers Rainer Maria Rilke. Das Büchlein ist nun im Besitz des Theologen und wird in der Ausstellung „Die Selfies von gestern – berührt von Autografen“ ab Sonntag, 17. September, in der Franziskuskirche in Geneicken mit rund 50 bis 60 anderen Exponaten gezeigt.