Veröffentlichung aus Mönchengladbach : Was Gästebücher über Prominente erzählen

Der Künstler Markus Lüpertz schenkte St. Franziskus 2002 nicht nur eine Rede, sondern mit dem „Totentanz“ einen ganzen Bilderzyklus. Foto: B. Kühlen Verlag/Klaus Hurtz/Klaus Hurtz

Mönchengladbach Für „Gästebuch-Geschichten II“ hat Pfarrer Klaus Hurtz zum zweiten Mal seine Gästebücher mit vielen Einträgen von Prominenten geöffnet. Auf welche Anekdoten und Erlebnisse sich die Leser freuen dürfen.

Fast ein Jahr ist es her, dass Pfarrer Klaus Hurtz einen Einblick in seine Gästebücher gegeben hat. Nun öffnet er sie erneut, und wieder zeigt die Liste der Einträge viele prominente Namen aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Wissenschaft, Sport und Kirche. Zu jedem Eintrag erzählt Hurtz in seinem neuen Buch „Gästebuch-Geschichten II“, was er mit diesem Gast verbindet. So erfahren die Leser etwa, wie es bei einem Atelierbesuch dazu kam, dass das Totentanzfries von Markus Lüpertz seinen Platz in der Kirche St. Franziskus fand.

Mit einem Bild ganz anderer Natur verewigte sich Bernhard Paul, der 2002 zum Thema „Wir sind so frei“ eine Rede hielt. Er zeichnete einen Zirkuswagen unter einem Sternenhimmel. Bei der Lektüre des Buches erfährt der Leser, dass der Name des von Paul 1975 gegründeten Zirkus eine Hommage an Papst Johannes XXIII. ist, dessen bürgerlicher Familiennamen „Roncalli“ war.

Diesen Zirkuswagen zeichnete Bernhard Paul in das Gästebuch. Foto: B. Kühlen Verlag/Klaus Hurtz/Klaus Hurtz

26 Persönlichkeiten, die von 2001 bis 2017 in St. Franziskus und St. Marien im Rahmen der Vortragsreihen der Gemeinde zu Gast waren, sind in dem neuen Buch vertreten. Shimon Stein, Botschafter von Israel, brachte 2002 seinen Borussenschal mit, um vor seiner Rede die Fohlenelf anzufeuern. Der Schauspieler Vadim Glowna hatte bei seinem Besuch 2003 so gar nichts von der Glitzerwelt des Films an sich. Bei Gräfin Sonja Bernadotte ging der Champagner aus und beim Besuch von Vicky Leandros wurde die erste Reihe der Kirchenbänke vom Fan-Club in Beschlag genommen.

Es sind anrührende, kuriose und humorvolle Geschichten, die Hurtz in seinem Buch erzählt. Dabei konzentriert er sich nicht nur auf Persönlichkeiten wie Paul Spiegel, Norbert Rüttgers, Edda Moser, Susanne Porsche oder Björn Freitag, die als Gäste nach Mönchengladbach gekommen sind. Es finden sich auch viele Mönchengladbacher, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt geworden sind: Die Bestseller-Autorin Rebecca Gablé, der Astronaut Reinhold Ewald, Unternehmer und Borussia-Präsident Rolf Königs, Konditor Heinz-Richard Heinemann oder RP-Karikaturist Nik Ebert gehören dazu.

Zu jeder Geschichte über den Besuch seiner Gäste stellt Hurtz neben einem Foto auch den Eintrag der Gäste, die zum Teil eigene Kunstwerke sind. Sie zeigen eine weitere Facette der Persönlichkeiten von Hurtz‘ Gästen.

Info „Gästebuch-Geschichten II – Zeitzeugen begegnen und erleben“ ist im B. Kühlen Verlag erschienen, 60 Seiten, 14,90 Euro.

