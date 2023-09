Jubiläumsfeier in Mönchengladbach Pfarrer Hermann-Josef Schagen feiert 40-jährige Primiz

Um Punkt 11.30 Uhr wird es still im Gotteshaus. In der voll besetzten Geneickener Kirche, in der sich eben noch Besucher und Gäste Plätze suchen, sich begrüßen und miteinander reden, kehrt urplötzlich Ruhe ein. Zum Altar ziehen die Geistlichen Pfarrvikar Manfred Riethdorf, Regionalvikar Ulrich Clancett, Diakon Norbert Häusler aus Schelsen und Hermann-Josef Schagen, begleitet von Standarten. Gleichzeitig erklingt von der Empore des Kirchenschiffs „Amazing Grace“, und alle sind ergriffen. Solistin ist die Sopranistin und Musicaldarstellerin Vera Bolten aus Korschenbroich-Pesch. An der Orgel sitzt kein Geringerer als Theo Lass, ehemaliger Leiter des Rheydter Kinder- und Jugendchores und Ex-Kantor an St. Marien, ebenfalls ein Weggefährte. Dazu kommt der Pescher Trompeter Guido Schiffer. Zwischen den beiden Lesungen singt Vera Bolten den Abba-Song „Thank you for the Music“ und später „Oh, happy Day“. Das musikalische Trio hat sich Hermann-Josef Schagen aufgrund persönlicher Beziehungen für seine Feier ausgesucht.