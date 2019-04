Kolumne Denkanstoß : Zum Davonlaufen

Das Fenster in der Münsterbasilika zeigt die Szene, in der Jona nach drei Tagen im Bauch des Fisches wieder an Land gespuckt wird. Foto: Pfarre St. Vitus

Mönchengladbach Jesus ist auferstanden, damit wir aufstehen! Gegen den Missbrauch von Menschen in der Kirche und überall anderswo, findet unser Autor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Blättler

Es ist zum Davonlaufen: die Situation, in der sich unsere Kirche selbst verschuldet über Jahrzehnte hinein manövriert hat. Aber so ist das, wenn aus Machtverliebtheit beschämender Machtmissbrauch wird und wenn notwendige Grenzen gegenseitiger Achtung und Kompetenz nicht eingehalten werden. Es gibt Grenzüberschreitungen, die den Respekt vor der Würde und der Freiheit des Gegenübers absolut vermissen lassen. Hier hilft nur eines – nämlich dass sich etwas ändert. In der katholischen Kirche muss sich gewaltig etwas ändern!

In unseren Pfarreien und Gemeinden arbeiten wir mit einer Präventionsordnung an einer neuen „Kultur der Achtsamkeit“. Damit wollen wir beitragen, dass sexueller Missbrauch keinen Nährboden mehr in unseren Kirchengemeinden bekommen kann. Mit einer „Kultur der Achtsamkeit“ im übertragenen Sinne ist aber auch gemeint, dass Übergriffigkeit jedweder Form in unserem kirchlichen Miteinander der Vergangenheit angehören soll. Alles andere wäre wirklich zum Davonlaufen.

Pfarrer Peter Blättler ist Propst an St. Vitus. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Davonlaufen: Einfach nur Davonlaufen! So war es auch dem Propheten Jona zumute, als er von Gott in die sündige Stadt Ninive gesandt wurde. Wer hätte gedacht, dass sich heutzutage die Amtsträger in der Kirche und die Verfassung einer überholten kirchlichen Obrigkeitsstruktur als diese sündige Stadt Ninive herausstellt. Damit wollte Jona so wenig zu tun haben wie auch viele getaufte Christen heute, deren Kirchenverbundenheit schwer auf die Probe gestellt wird.

Dieser Zusammenhang kam mir in den Sinn, als ich das Mönchengladbacher Bibelfenster im Hochchor unserer Münsterbasilika betrachtete. Dieses Fenster, ist ein spirituelles Statement aus dem Jahr 1265. Es hat an theologischer Aussagekraft bis heute nichts eingebüßt. Szenen aus dem alten und neuen Testament sind einander gegenübergestellt und erweitern in ihrer Bezogenheit den Deutungshorizont des Betrachters. Das Osterbild konfrontiert die „Auferstehung Christi“ mit der Szene, in der „Jona vom Fisch wieder an Land gespuckt“ wird. Drei Tage war Jona wie tot im Bauch des großen Fisches, und dann muss er doch nach Ninive gehen. Er ist wieder zurück an Land und auf dem Boden der Tatsachen. Gott hat ihn in einer spannenden „Geschichte des Davonlaufens“ wieder auf die Füße gestellt und lässt ihn nicht aus der Verantwortung, die sündige Stadt zu bekehren. Jona kann mit neuem Mut seinen Auftrag erfüllen.