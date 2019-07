Kolumne Denkanstoß : Schnell, langsam, langsam!

Mönchengladbach Wir sollten die Ferien nutzen, um das Zuhören zu üben, meint unser Autor.

Ja, wir leben in verschiedenen Welten, auch hier in unserer Stadt. Hardt tickt anders als Eicken, Bettrath anders als Odenkirchen. Was überhaupt nicht schlimm ist. Schlimm hingegen ist, wenn ich überzeugt davon bin, dass ich allein die richtige Weltsicht habe. Wenn alle so leben und denken würden wie ich, wäre es für alle gut. Nein, das stimmt natürlich nicht und muss, kann und sollte auch gar nicht sein. Toleranz und Respekt, damit ein friedliches und auskömmliches Miteinander gelingt, sind nicht nur christliche, sondern auch humanistische Ideale, die es zu beherzigen gilt. Aufmerksames Zuhören, darüber mindestens einmal Luft holen, bedacht antworten und schon gar nicht gleich laut werden oder in die Luft gehen. Was schon vor 2000 Jahren menschlich war, ist es heute auch noch. Es liegt an uns, achtsam und wertschätzend miteinander umzugehen und ja, ich bin überzeugt davon, dass es gelingen kann. Natürlich basierend auf den Regeln, die uns das Grundgesetz, unter dessen Einfluss hier leben zu dürfen ich sehr dankbar bin, vorgibt. Mitunter ist es mühsam, aber niemals aussichtslos. Denn wer schnell schreit, zeigt oft eher seine eigene Unsicherheit denn dass seine Position die legitime ist. Nutzen wir doch die etwas entschleunigte Zeit der Ferien, um das Zuhören einzuüben. Und warten wir nicht darauf, dass andere damit beginnen. Ich kann mein Verhalten und dadurch auch meine Umwelt ändern. Damit wäre schon viel gewonnen. Für alle.