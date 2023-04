Umzug von Neuss nach Mönchengladbach Pfadfinder schlagen Zelt am Bismarckplatz auf

Mönchengladbach · Die Zentrale des Bundesverbandes wurde von Neuss in die Gladbacher City verlegt: ins ehemalige Postbank-Gebäude. Was die Pfadfinder planen, und was der Eigentümer mit dem prominenten Gebäudekomplex noch vorhat.

28.04.2023, 05:11 Uhr

Im ehemaligen Gebäude der Postbank-Filiale ist jetzt die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg zu finden. Sie hat zwei Etagen angemietet. Die untere steht noch leer. Foto: Leslie Brook/Leslie brook

Sie haben Hunderte Kartons gepackt und von Neuss nach Mönchengladbach gebracht. Dabei haben sowohl hauptamtliche Mitarbeiter als auch viele ehrenamtliche Helfer und junge Pfadfinder mitgemacht: Wie viele Kartons es waren, davon zeugen die hohen Stapel im Treppenhaus von Haus Nummer 7/7a am Bismarckplatz. An zentraler und prominenter Adresse in der Gladbacher Innenstadt, nämlich im ehemaligen Postbank-Gebäude residiert nun die Bundesstelle der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPGS) auf zwei Etagen und rund 900 Quadratmetern. Zu dem Verband zählen 1400 Stämme im gesamten Bundesgebiet sowie rund 80.000 Mitglieder.