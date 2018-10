Karneval in Mönchengladbach : Petra Heinen-Dauber wird Burggräfin

Der Vorsitzende Helmut Deden (links), die designierte Burggräfin Petra Heinen-Dauber und Burggrafensprecher Hermann-Josef Krahwinkel. Foto: Heinz-Josef Katz

Mönchengladbach Die Bürgermeisterin ist erst die dritte Frau, die dieses Amt bekleidet. Im Januar wird sie in der Odenkirchener Burggrafenhalle proklamiert.

Früher, da gehörte Odenkirchen einmal zur kur-kölschen Herrschaft. Regiert wurde der heutige Stadtteil von Burggrafen. Die gibt es schon lange nicht mehr. Von ihrer stattlichen Burg ist nur noch der Turm erhalten. Um an die Historie zu erinnern, ernennt die KG Ruet-Wiss Okerke jedes Jahr einen Burggrafen der Neuzeit. Nun verkündeten die Karnevalisten, wer der 50. Burggraf von Odenkirchen wird: Petra Heinen-Dauber. Der Begriff „Burggräfin“ ist da also angemessener. Proklamiert wird sie am Samstag, 12. Januar, um 11 Uhr in der Burggrafenhalle. Die Wahl von Heinen-Dauber ist nicht nur wegen des goldenen Jubiläums der Tradition etwas Besonderes. Die Bürgermeisterin ist nach Monika Bartsch und Renate Zimmermanns erst die dritte Frau in diesem Amt.

„Petra Heinen-Dauber hat sich wahrlich verdient gemacht. Zum einen natürlich um den Stadtteil, zum anderen aber auch als Bürgermeisterin und Ratsfrau“, sagt Hermann-Josef Krahwinkel, der Sprecher der Burggrafen. Als man darüber sprach, wer diese Ehre erhalten soll, sei man sich schnell einig gewesen, dass Heinen-Dauber die richtige Wahl ist. „Sie zeichnet sich durch ein starkes soziales Engagement aus“, sagt Krahwinkel. In seiner Vorstellung bezeichnete Helmut Deden, der Vorsitzende der KG Ruet-Wiss Okerke, Petra Heinen-Dauber als „Okerker Mädche“. Im Stadtteil kennt sie fast jeder, und an vielen Stellen bringt sie sich ein. Karneval hat in ihrer Familie eine zentrale Rolle gespielt. Ihre Eltern lernten sich nämlich einst nach einem Odenkirchener Veedelszoch in einer Gaststätte kennen. Der Karnevalsgesellschaft Ruet-Wiss Okerke ist sie seit vielen Jahren verbunden und hat dort bereits den Rang einer Ehrensenatorin. Als solche steht sie, so oft sie kann, beim Veedelszoch und Veilchendienstag auf dem Prunkwagen der Gesellschaft.