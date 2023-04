Traditionen und Religionen in Mönchengladbach Die Fastenzeit ist für Christen vorbei – der Ramadan noch nicht

Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei. Für Christen begann damit eine 40-tägige Fastenzeit. Gut 120.000 katholische und 40.000 evangelische Kirchenmitglieder sind in Mönchengladbach registriert. Nach der Reformation entwickelten sich unterschiedliche Buß- und Fastentage für evangelische und katholische Christen. Der Fasten-Aufruf passte sich den Lebensbedürfnissen der Menschen an. Herausgehoben wurden ein freiwilliger Verzicht und die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen für das Wesentliche im Leben eines Menschen.