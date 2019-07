Straßenfest in Pesch : Beim LEG-Mieterfest boten die Kinder ein Zirkusprogramm

Mönchengladbach Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen konnten die Besucher neben Getränken und Speisen auch eine kleine Zirkusvorstellung genießen.

Tellerjongleure, Tänzer und mutige Feuerartisten konnten die Kinder beim Nachbarschaftsfest der LEG auf der Johannesstraße sein. Dazu war der Kölner Spielezirkus da, der die Kinder betreut und mit ihnen verschiedene Kunststücke geübt hatte. Vorbereitet haben sich die kleinen Artisten ab 12 Uhr bis zur Vorstellung am Nachmittag um 16.30 Uhr, erzählt Antje Hamer vom Kölner Spielezirkus: „Wir bieten eine Mitmachshow an, bei der die Kinder sich einfach mal ausprobieren können und Spaß haben. Die Zielgruppe für die Kunststücke ist ab sechs Jahren, es sind aber auch deutlich jüngere Kinder ab etwa drei Jahren dabei.“

Und dann beginnt die Vorstellung: Zunächst ein Tanz: Bunte Cheerleader-Pompons werden zu moderner Pop-Musik in die Höhe und zur Seite geschleudert. Die Kinder drehen sich im Kreis, gehen in die Hocke und springen hoch. Obwohl das anstrengend sein muss, haben sie großen Spaß. Auch das Publikum klatscht im Takt der Musik. Als nächstes gibt es einen kleinen Wettbewerb zwischen Groß und Klein: Fünf Kinder dürfen fünf Erwachsene aus dem Publikum aussuchen, gegen die sie antreten. Die Kinder stehen in einer Reihe und halten sich an den Händen, hinter ihnen machen es die Erwachsenen nach. Beide Teams bekommen einen Hula-Hoop-Reifen, den sie von einem Ende der Reihe zum anderen transportieren müssen, ohne sich loszulassen. Das heißt für jeden Einzelnen: durch den Reifen klettern und sich verrenken, bis er beim Nachbarn ankommt. Das schnellere Team gewinnt. Und das sind mit deutlichem Vorsprung die Kinder, die sich über den Sieg freuen. Danach treten einige Kinder als Tellerjongleure auf, die Plastikteller auf einem Stock balancieren. Im Finale dürfen die kleinen Artisten über eine brennende Stange springen. Das Publikum schaut gespannt und ein wenig besorgt zu, doch die Kinder kennen keine Angst: Mutig springt einer nach dem anderen über das Feuer. Die Zuschauer applaudieren begeistert und scheinen das Mieterfest rundum zu genießen. Neben dem Kinderzirkus gab es kostenlose Hot Dogs und Getränke, die jeder auf Bierzeltgarnituren genießen konnte. „Ich finde das Fest sehr schön. Vor allem die Kinder haben hier viel Spaß“, erzählt Anne Castovka (26). Stefan Heinrich von der LEG sagt, man wolle mit dem Sommerfest den Mietern Freude bereiten und die Gemeinschaft stärken: „Es soll einfach wie ein Urlaubstag in den Sommerferien sein“.