Hindenburgstraße in Mönchengladbach Lösungen für die leer werdende Innenstadt

Die Hindenburgstraße gehört zu den unterschätzten Innenstadtlagen in Deutschland. Zu dieser Erkenntnis kommt der Highstreet-Report von Bulwiengesa und der CT Real Estate Partners GmbH, der im Herbst 2022 die Einkaufszonen von 141 Innenstädten in Deutschland untersucht hat. Von den 179 Geschäften, die zu dem Zeitpunkt in der Gladbacher Innenstadt gezählt wurden, bestehen inzwischen aber nicht mehr alle. Und Kostenpflichtiger Inhalt im Januar 2024 wird Galeria Kaufhof schließen, und Peek & Cloppenburg wird sich den Angaben der Stadt zufolge entweder verkleinern oder die Immobilie an der oberen Hindenburgstraße ganz verlassen. Aber: Die Zahl der Filialisten geht zwar zurück, ihr Anteil am Bestand sank um acht Punkte auf 66 Prozent, während die Zahl der Geschäfte insgesamt wuchs.