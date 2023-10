Pflegepersonal in Mönchengladbach „Leiharbeit ist Segen und Fluch zugleich“

In den Kliniken Maria Hilf sind zurzeit 31 Leiharbeiter von entsprechenden Firmen beschäftigt – von insgesamt mehr als 930 Personen in der Pflege und im Service in den Stationen. Ein überschaubarer Anteil an externen Mitarbeitern also, und das hat einen Hintergrund. An Leiharbeiter sei spürbar mehr als das reguläre Gehalt für eine Pflegekraft zu entrichten, wie ein Sprecher mitteilt. „Die Kliniken haben hier leider weder Kenntnis noch Einfluss darauf, wie viel davon bei der Pflegekraft ankommt“, sagt er.