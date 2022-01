In Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach : Per Zufall Cannabis-Plantage entdeckt

Die Polizei stellte die gefundenen Drogen sicher. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Eine größere Menge an Marihuana, mehrere Cannabispflanzen sowie entsprechendes Equipment stellten Beamte in einem Mehrfamilienhaus in Pesch sicher. Wie sie der Plantage auf die Spur gekommen sind.

Von Leslie Brook

Es war eine Zufallsentdeckung: Eigentlich war die Feuerwehr am Sonntagmittag wegen eines Wasserschadens zu einem Mehrfamilienhaus an der Kattowitzer Straße in Hardterbroich-Pesch gerufen worden. Doch dann fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung mehrere Cannabis-Pflanzen, Marihuana sowie entsprechendes Equipment. Die Polizei wurde hinzugerufen und stellte die Beweise sicher. Um welche Menge an Marihuana es sich handelt, konnte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag noch nicht sagen. Die Cannabis-Plantage soll sich nach Informationen unserer Redaktion im Dachgeschoss sowie im Keller befunden haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Eine Pflanzenanzahl im „höheren zweistelligen Bereich“ wurde sichergestellt. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ob es sich dabei um die in der Wohnung gemeldete Person oder den Eigentümer handelt und ob sie der Polizei bereits bekannt sind, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch wer die Feuerwehr verständigt hatte, blieb zunächst offen. Später wurde die Feuerwehr noch einmal tätig, da in einem Kamin eine ölhaltige Substanz gefunden wurde. Ob dies in Zusammenhang mit der Cannabisplantage steht, muss noch geklärt werden.